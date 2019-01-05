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Военные пропустили приезд министра обороны в Петербург 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В начале января в Санкт-Петербурге с неофициальным визитом побывала министр обороны Центральноафриканской Республики Мари-Ноэль Кояра, сообщает «Фонтанка». О приезде в город высокопоставленного гостя, как утверждают журналисты, не знают ни в главном командовании ВМФ России, ни в штабе Западного военного округа.
Для Кояра провели экскурсию в Морском соборе в Кронштадте. По словам заведующего филиалом Центрального военно-морского музея Александра Тарапона, гости были в восторге от убранства храма.
Министр также рассказала о планах создать в ЦАР специальное подразделение морской пехоты. На вопрос о том, зачем стране, не имеющей выхода к морю, потребовалась именно морская пехота, Тарапон ответил: «Ну как-то так сказала, у них нету, но они планируют отряд какой-то». Он добавил, что для обсуждения этой темы Кояра планирует вернуться в Россию уже с официальным визитом.
Побеседовавший с «Фонтанкой» начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Игорь Коровин не увидел ничего странного в том, что военные остались в стороне от приезда главы Минобороны ЦАР. Он сообщил, что посодействовать поездке африканской чиновницы в Петербург его попросили некие друзья.
Кояра приезжала в Россию с официальным визитом в августе 2018 года, напоминает газета. Тогда ее встречал лично министр обороны России Сергей Шойгу.
Россия и ЦАР активно сотрудничают в военной сфере: там находятся российские гражданские и военные инструкторы, обучающие местных военнослужащих обращению с оружием, которое Москва безвозмездно поставила республике в 2018-м. Помимо этого, есть данные о том, что в стране действуют наемники из России. Источники связывают их с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сам предприниматель заявлял, что не имеет отношения к каким-либо проектам в ЦАР.
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Комментарии
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Евгений Пригожин , Игорь Коровин , Министерство обороны , Фонтанка.Ру , Кронштадт , Санкт-Петербург , ЦАР
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