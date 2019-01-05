Трамп ввел американские войска в Габон

По словам Трампа, военнослужащие Соединенных Штатов направлены в Либревилль (Габон) для обеспечения безопасности граждан, персонала и дипломатических объектов Соединенных Штатов в Киншасе (в Демократической Республике Конго), передает ТАСС

Глава Белого дома уведомил Конгресс, что 2 января 2019 года часть американских военнослужащих прибыла в Габон «с соответствующим боевым снаряжением и при поддержке военной авиации».