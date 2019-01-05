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Трамп ввел американские войска в Габон 

Деловая газета «Взгляд»
Фото: EPA
Глава Белого дома Дональд Трамп в письменном виде уведомил спикера Палаты представителей Конгресса США о решении направить американских военнослужащих в Габон.
По словам Трампа, военнослужащие Соединенных Штатов направлены в Либревилль (Габон) для обеспечения безопасности граждан, персонала и дипломатических объектов Соединенных Штатов в Киншасе (в Демократической Республике Конго), передает ТАСС.
Глава Белого дома уведомил Конгресс, что 2 января 2019 года часть американских военнослужащих прибыла в Габон «с соответствующим боевым снаряжением и при поддержке военной авиации».
Напомним, в сентябре 2016 года Госдепартамент США решил вернуть семьи американских дипломатов из Демократической республике Конго из-за угрозы их безопасности.
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Армия , В мире , Дональд Трамп , Госдеп США , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Габон , США
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