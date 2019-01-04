Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Будут проблемы»: НАТО дает России «последний шанс» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
У России есть «последний шанс», чтобы до февраля этого года вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в противном случае соглашение развалится, и это станет «большой проблемой». В декабре прошлого года в Вашингтоне сообщили, что в течение 60 дней Москва должна вернуться к соблюдению договора, который она якобы нарушает.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс», чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом она прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США могут выйти из соглашения в феврале.
«Важно то, что у России сейчас последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится», — сказал он в интервью агентству DPA.
Также генсек альянса заявил, что «не будет строить предположений относительно вероятности возвращения России к соблюдению» ДРСМД.
В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у российских властей есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД.
Если же этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору, отметил он.
В частности, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют Штаты, не нарушала положения договора.
При этом российские эксперты отметили, что крылатая ракета 9М729 является практически мифической. Теоретические разработки по ее созданию велись, однако не известно существует ли она на самом деле — нет никаких данных о том, что сухопутный «Калибр» не то, что поставлен на вооружение и размещен на стартовых позициях, но и хотя бы проходит испытания.
Единственной публикацией, где упоминается 9М729, является поздравление генконструктора КБ «Новатор» в адрес полигона «Капустин Яр»: среди прочих типов испытываемых там ракет там стоит и этот индекс. Следовательно, США выдвигают требования, исключительно опираясь на слухи, передает ФАН.
Кроме того, российские СМИ обратили внимание, что американские базы в Польше и Румынии оснащены пусковыми установками мк.41. Отмечается, что эти установки вертикального пуска можно зарядить ракетой «Томагавк», которая является самой многочисленной американской крылатой ракетой и имеет среднюю дальность полета (1000-2200 км).
Напомним, что осенью прошлого года США заявили о намерении выйти из ДРСМД. Причиной такого решения в Вашингтоне назвали невыполнение соглашения со стороны России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил американскому коллеге Джеймсу Мэттису письмо с предложением обсудить разногласия сторон по этому вопросу, однако послание осталось без ответа.
Президент России Владимир Путин отмечал, что новые российские ракеты не нарушают положений ДРСМД.
«Подписанный [в 1987 году] договор что означал? Он означал, что ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности, а это ракеты от 500 км до 5000 км. Ликвидировались ракеты наземного базирования.
А у Советского Союза не было других. У США были (ракеты — «Газета.Ru») и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения СССР это было одностороннее разоружение», — сказал российский лидер.
Впоследствии у Москвы появилось оружие подобного характера, что вызвало беспокойство Вашингтона. В частности, Россия применяла ракеты из акватории Средиземного и Каспийского морей для удара по формированиям террористов в Сирии, напомнил президент.
«У нас появилось и другое оружие. Это ракета Х-101 воздушного базирования… Но по дальности 4500 км… Может быть, это забеспокоило наших партнеров? Но это не нарушение ДРСМД… Да, меняется ситуация, она поменялась, но не за счет того, что мы нарушили договор», — заключил российский лидер.
Полковник запаса Владимир Кошелев, комментируя ситуацию, назвал Штаты «недоговороспособной страной». США вышли из ядерной сделки с Ираном, в то время как европейские страны пытаются ее сохранить, а также вышли из Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО, отметил эксперт. То же самое происходит и с ДРСМД. В дальнейшем Вашингтон выйдет из договора, а потом не станет продлевать соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, выразил свое мнение Кошелев.
Газета.Ru: последние новости
50 лет назад совершил первый полет сверхзвуковой Ту-144 Что написали западные СМИ по итогам пресс-конференции Путина NYT: Трамп отвел на вывод войск США из Сирии 4 месяца
Комментарии6
Армия , Статьи , Сергей Шойгу , Владимир Кошелев , Андреа Томпсон , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , Министерство обороны , ЮНЕСКО , НАТО , Газета.Ru , ИА DPA , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали неизбежным прекращение ж/д сообщения с РФ69
В разработке ракетного оружия РФ достигнут прорыв404
«Взрыв был»: что обнаружили на месте ЧП в Магнитогорске633
«Пабук» отрезал от мира десятки тысяч туристов10
Захват Украины оценили в три миллиарда
Новости партнеров
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение