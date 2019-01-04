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СМИ назвали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» 

RT на русском 1 час назад
Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» получит максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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«Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше», — сказал источник.
По его словам, беспилотник «Посейдон» будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата будет образовываться полость с водяным паром), что значительно снижает сопротивление среды.
Как отмечается, на «пути к цели» он будет непрерывно «маневрировать по курсу и глубине», что делает поражение беспилотника существующими в настоящее время у вероятного противника средствами невозможным.
Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 км/ч, торпед — в районе 90 км/ч.
Ранее в Минобороны России сообщали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы.
Как подчёркивали военные, главным преимуществом «Посейдона» является неуязвимость для средств противодействия противника.
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Армия , Видео , Оружие
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