СМИ назвали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» получит максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше», — сказал источник.

По его словам, беспилотник «Посейдон» будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата будет образовываться полость с водяным паром), что значительно снижает сопротивление среды.

Как отмечается, на «пути к цели» он будет непрерывно «маневрировать по курсу и глубине», что делает поражение беспилотника существующими в настоящее время у вероятного противника средствами невозможным.

Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 км/ч, торпед — в районе 90 км/ч.

Ранее в Минобороны России сообщали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы.

Как подчёркивали военные, главным преимуществом «Посейдона» является неуязвимость для средств противодействия противника.