Стало известно, какие суда получат гидрографы ВМФ РФ в этом году

В Минобороны РФ рассказали, что Главное командование Военно-Морского Флота России продолжит активную работу по переоснащению состава гидрографических судов ВМФ.

По их словам, планы на флоте большие.

Так, в этом году ведется двух малых гидрографических судов проекта 19910. Третье новейшее малое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» войдет в состав ТОФ в этом году. Также на АО «Судостроительный завод „Вымпел“ в Рыбинске строится гидрографическое судно „Николай Скосырев“, которое планируется принять в состав Северного флота в 2020 году.

Судостроительный завод „Завод Нижегородский теплоход“ завершил строительство двух больших гидрографических катеров нового проекта 23040Г для гидрографической службы Балтийского флота, а также строит еще двух аналогичных по своим характеристикам катера, которые в 2019 году будут приняты в состав ВМФ.

В Минобороны также отметили то, что еще в том году заложены и строятся два новейших больших гидрографических катера проекта 19920, которые войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов.