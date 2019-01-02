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Стало известно, какие суда получат гидрографы ВМФ РФ в этом году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Об этом рассказали в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ рассказали, что Главное командование Военно-Морского Флота России продолжит активную работу по переоснащению состава гидрографических судов ВМФ.
По их словам, планы на флоте большие.
Так, в этом году ведется двух малых гидрографических судов проекта 19910. Третье новейшее малое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» войдет в состав ТОФ в этом году. Также на АО «Судостроительный завод „Вымпел“ в Рыбинске строится гидрографическое судно „Николай Скосырев“, которое планируется принять в состав Северного флота в 2020 году.
Судостроительный завод „Завод Нижегородский теплоход“ завершил строительство двух больших гидрографических катеров нового проекта 23040Г для гидрографической службы Балтийского флота, а также строит еще двух аналогичных по своим характеристикам катера, которые в 2019 году будут приняты в состав ВМФ.
В Минобороны также отметили то, что еще в том году заложены и строятся два новейших больших гидрографических катера проекта 19920, которые войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов.
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Комментарии
Армия , Технологии , Министерство обороны , Судостроительный завод "Вымпел" , Завод "Нижегородский Теплоход"
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