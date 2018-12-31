«Потихонечку трогай!»: как взлетал первый Ту-144

50 лет назад впервые поднялся в небо Ту-144 — один из символов советского самолетостроения, первенец пассажирской сверхзвуковой авиации. Как СССР сумел обогнать в этой гонке европейцев, вспоминает «Газета.Ru»

Уходящий год был богат на пятидесятилетние юбилеи. 1968 год было немало политический событий, а также достижений, в значительной мере определивших дальнейшее развитие науки и техники. Гибель Гагарина, подписание Договора о нераспространении ядерного оружия, убийство в США сенатора Роберта Кеннеди , ввод советских войск в Чехословакию, доктрина Брежнева, первый облет Луны советским суптником «Зонд-5», первый полет советского лайнера Ту-154 — полувековые годовщины всех этих событий отмечались в уходящем году.

Однако в последний день 1968 года в СССР произошло еще дно знаковое событие, имевшее непосредственное отношение к соперничеству СССР со странам Запада — в этот день Советский Союз выиграл гонку за гражданский сверхзвук.

В 50-е годы советские инженеры уже достигли немалых успехов в создании боевых сверхзвуковых самолетов, в том числе, тяжелого класса. Однако спроектировать и создать с нуля первый пассажирский лайнер, способный лететь быстрее звука — означало зайти в техническом отношении в неизведанную ранее область, где нет готовых ответов и проверенных решений.

Если все первые сверхзвуковые боевые машины в мире были рассчитаны на кратковременный полет на сверхзвуке, то советский Ту-144 должен был совершать крейсерский полет на скоростях, как минимум превышающих две скорости звука. Самолет должен был летать с крейсерской скоростью полета 2300-2700 км/ч, иметь практическую дальность полета на сверхзвуке с 80-100 пассажирами 4000-4500 км.

Это был первый самолет, полностью спроектированный Алексеем Туполевым, сыном именитого конструктора Андрея Туполева

Характерной особенностью Ту-144 стала опускающаяся перед пилотской кабиной носовая часть фюзеляжа, которая обеспечивала обзор на больших углах атаки при взлете и посадке. Одно лишь это техническое решение делает несостоятельными утверждения о том, что советский Ту-144 был «списан» с европейского сверхзвукового конкурента — лайнера Concorde, создатели которого буквально дышали советским конструкторам с спину.

Другим ноу-хау стало внедрение убирающегося в полете крылышка-стабилизатора, выдвигавшегося спереди фюзеляжа на режимах взлета и посадки.

Самолет собирался в большой спешке, власти страны и конструктора не могли допустить, чтобы первым в воздух поднялся сверхзвуковой пассажирский самолет не советского производства. Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как за год до первого полета вставший на реках лед чуть было не сорвал ритмичный процесс сборки самолета. Тогда, зимой 1967 года была проведена уникальная по сложности доставка крыльев первого самолета из Воронежа в подмосковный Жуковский при помощи вертолета-крана Ми-10.

В итоге первый опытный образец с бортовым номером СССР-68001 был готов к полету уже в конце 1968 года.

«Готовился долго, дотошно, тщательно. Проверялась работа многочисленных систем корабля — гидравлических, электрических и всех прочих, имя которым легион. Регулировались и опробовались могучие двигатели — их солидный бас был слышен за многие километры от аэродрома, вспоминал летчик-испытатель Марк Галлай. — Экипаж проводил рулежки и пробежки — сначала медленные, а затем все более и более скоростные — по бетонным полосам летного поля. Наконец все было готово».

Первый полет Ту-144 мог состояться на 10 дней раньше — мешала погода. Распогодилось лишь утром 31 числа — все понимали, что если самолет удастся поднять в воздух в этот день, в историю его освоения навсегда будет вписан именно 1968 год. Примерно такой диалог состоялся по радиопередатчику между Андреем Туполевым и летчиком-испытателем Эдуардом Еляном.

— Обстановка имеет свои сложности, но работать можно. — Ну, тогда давай, потихонечку трогай! — скомандовал генеральный.. — Понял вас! — …И песню в пути не забудь! — Ни в коем случае не забудем, — заверил Елян. — Ну, тогда ни пуха ни пера, — пожелал Туполев.

Короткий двадцатипятисекундный разбег — и самолет оторвался от земли. Через полчаса, сделав два круга, самолет вновь появился во мгле, заходя на посадку. Еще несколько десятков секунд — и Ту-144, звеня работающими на холостых оборотах двигателями, уже катился по бетону.

«Полет длился 38 минут. Надо сказать, что самолет вел себя в воздухе прекрасно, просто прекрасно, — вспоминал Елян. —По управляемости ни с моей стороны, как командира, ни со стороны второго пилота Михаила Васильевича Козлова не было никаких замечаний».

Этот полет стал событием в мировой авиации, европейский Concorde поднялся в воздух двумя месяцами позже — 2 марта 1969 года.

«Впервые в мире 31 декабря 1968 года в Советском Союзе совершил полет сверхзвуковой самолет «Ту-144». Самолет «Ту-144» будет перевозить пассажиров с крейсерской скоростью 2500 км/ч, — говорилось в сообщении ТАСС . — В полете была проверена работоспособность систем самолета, в том числе автоматическая система управления, агрегатов и двигателей.

В июне 1969 года опытный образец впервые превысил скорость звука, а 12 ноября 1970 года он впервые достиг максимальной скорости 2430 км/ч.

3 июня 1973 года этом самолет потерпел катастрофу во время выполнения демонстрационного полета в Ле-Бурже, погибли шесть членов экипажа с командиром М. Козловым.

В течение нескольких лет на уже построенных образцах проводились летные испытания, доводка двигателей и других агрегатов. Самолет Ту-144 с бортовым № 77106 начал перевозить по маршруту грузы и почту. А 1 ноября 1977 года в расписании аэропорта «Домодедово» добавились две строки: «Рейс № 499 — Москва — Алма-Ата, вылет 8 часов 30 минут». «Рейс № 500 — Алма-Ата — Москва, вылет 14 часов».

Хотя у советского руководства были грандиозные планы по использованию Ту-144 на международных рейсах, использование их так и ограничилось маршрутом Москва — Алма-Ата.

Рейсы выполнялись по расписанию до мая 1978 года, когда под Егорьевском при выполнении испытательного полета разбилась машина под управлением Еляна. Причиной стало возгорание топливопровода в двигательном отсеке, двое испытателей погибли.

Эта катастрофа стала причиной приостановки, а затем — полного прекращения эксплуатации Ту-144 на пассажирских рейсах. Несмотря на то, что по результатам новых испытаний самолет Ту-144Д был рекомендован для полетов с пассажирами, после ряда происшествий программу было решено свернуть. Создание, доводка и эксплуатация лайнера обошлись Советскому Союзу очень дорого.

В 1980-е годы несколько уже построенных Ту-144 продолжали использоваться в качестве летающих лабораторий, на них устанавливались мировые рекорды скорости и высоты полета.

В отличие от Ту-144 англо-французский Concorde эксплуатировался гораздо дольше, пока из-за катастрофы под Парижем в 2000 году и ряда инцидентов он не был снят с рейсов в 2003 году.