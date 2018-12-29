Россия пошла на жертвы ради «Адмирала Кузнецова»

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Next Big Future: Россия передала Китаю военные технологии в обмен на ремонт «Адмирала Кузнецова» 

RT на русском 33 минуты назад
Россия предоставила Китаю технологии, которые позволят Поднебесной оборудовать свои эсминцы высокотехнологичным оружием, сообщает Next Big Future. При этом отмечается, что Китай модернизирует единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов».
Крейсер «Адмирал Кузнецов» освободили от упавшего крана
Россия передала Китаю технологии, которые позволят стране достичь важного технологического прорыва, сообщает Next Big Future. Эти технологии позволят Поднебесной использовать на своих новейших эсминцах высокотехнологичное оружие, например, рельсотрон.
Отмечается, что теперь Китай сможет производить турбинные лопатки, которые смогут выдерживать высокое напряжение, создаваемое внутри турбины при помощи электричества.
Это позволит им усовершенствовать двигатели своих новейших ракетных эсминцев. В частности, российские технологии будут использованы на китайских кораблях типа 055, строительство которых активно ведётся в Поднебесной последние несколько лет. При этом китайцам станет доступно оснащение кораблей рельсотронами, которые могут запускать снаряды со скоростью в два — три раза быстрей, чем обычная корабельная артиллерия.
Вместе с тем ожидается, что Китай починит или модернизирует российские авианосцы, так как после аварии на единственном большом плавучем доке Россия не может самостоятельно ремонтировать крупную военно-морскую технику.
Так, Китай нужен России для переоборудования единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», чей корпус, палуба и другие части были повреждены ранее в этом году. В дальнейшем стране придётся обращаться за помощью китайцев при починке всех своих крупных кораблей, либо построить новый док.
Next Big Future пишет, это свидетельствует о том, что Китай по-прежнему нуждается в иностранных технологиях, хотя и заметно продвигается в заполнении технологических пробелов. В свою очередь, Россия не способна без посторонней помощи обеспечивать техническое обслуживание и модернизацию советской военной техники.
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Комментарии56
Армия , Видео , Оружие , Китай
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