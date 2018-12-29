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Хуситы начали отводить войска из Ходейды 

РИА Новости + ещё 2 32 минуты назад
Фото: AFP 2018
Повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в субботу начали передислокацию сил за пределы порта Ходейды на Красном море спустя более полугода боев с правительственными войсками в рамках мирных договоренностей, достигнутых в Швеции, передал подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" заявление движения.
На переговорах в декабре стороны конфликта в Йемене договорились, что хуситы передадут контроль над портом в Ходейде ООН, как того требовали власти страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади, которые обвиняли повстанцев в получении через порт оружия из Ирана.
"Со вчерашнего вечера наши вооруженные силы начали выполнять первый этап по передислокации из порта Ходейда, согласно достигнутым в Швеции договоренностям и указаниям нашего командования, — говорится в заявлении "Ансар Алла".
Хуситы заявили, что ожидают действий от комитета наблюдателей ООН, чтобы обязать правительственную сторону реализовать первый этап соглашений в Швеции, связанных с отводом войск из восточной части города Ходейды и других частей за ее пределами.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.
Стороны конфликта на переговорах в Швеции в начале декабря договорились о прекращении огня в Ходейде, где военные действия ведутся с лета.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Мансур Хади , ООН , Йемен , Швеция
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