Хуситы начали отводить войска из Ходейды

Повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в субботу начали передислокацию сил за пределы порта Ходейды на Красном море спустя более полугода боев с правительственными войсками в рамках мирных договоренностей, достигнутых в Швеции , передал подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" заявление движения.

На переговорах в декабре стороны конфликта в Йемене договорились, что хуситы передадут контроль над портом в Ходейде ООН , как того требовали власти страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади , которые обвиняли повстанцев в получении через порт оружия из Ирана.

"Со вчерашнего вечера наши вооруженные силы начали выполнять первый этап по передислокации из порта Ходейда, согласно достигнутым в Швеции договоренностям и указаниям нашего командования, — говорится в заявлении "Ансар Алла".

Хуситы заявили, что ожидают действий от комитета наблюдателей ООН, чтобы обязать правительственную сторону реализовать первый этап соглашений в Швеции, связанных с отводом войск из восточной части города Ходейды и других частей за ее пределами.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.

Стороны конфликта на переговорах в Швеции в начале декабря договорились о прекращении огня в Ходейде, где военные действия ведутся с лета.