Военный летчик: в российских самолетах заложен огромный потенциал

Россия модернизирует военно-воздушный флот, улучшая характеристики самолетов советской эпохи, и эта стратегия показывает отличный результат. Об этом пишет издание National Interest, отмечая, что это позволяет России экономить значительные средства, а также в короткие сроки получать самые современные и боеспособные самолеты.

В качестве примера успешности этой стратегии издание приводит российский бомбардировщик Ту-22М3М — он сильно похож на старый советский Ту-22, но по своим характеристикам является современной "смертоносной" машиной. Его серийное производство намечено уже на следующий год.

В вопросе модернизации этого самолета Россия сделала выбор в пользу половинчатого решения: он сохранит дизайн своего предшественника, но все оборудование будет полностью заменено, отмечает издание. На Ту-22М3М установят абсолютно новую систему бортового радиоэлектронного оборудования. Изменения включают интеграцию навигационной системы ГЛОНАСС, цифрового бортового интерфейса и средств радиоэлектронного противодействия (РЭБ). Кроме того, добавляет National Interest, этот самолет будет обладать расширенным комплексом вооружений, в частности, его оснастят современной противокорабельной ракетой X-32 вместо устаревшей X-22.

Издание подчеркивает, что российская стратегия модернизации военно-воздушного флота проявляется и на других версиях самолетов — от самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У до стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2, что придает уверенность российским вооруженным силам и позволяет им постоянно поддерживать высокую боеготовность.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов высказал свой взгляд на стратегию модернизации самолетов.

"Можно сказать, что модернизированный Ту-22М3М — это новый самолет, потому что начинка у него совершенно другая, только внешний облик остался прежним, а все остальное — XXI века. Это второй самолет, который способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал". У нас есть возможность реализовать все заделы в нашей авиации, которые были еще в СССР. Надо учесть тот фактор, что конструкторы закладывали такой значительный потенциал, который и сегодня еще является передовым и востребованным. А при условии, что сегодня технологии позволяют на новых принципах создать компьютерные системы управления, улучшить системы навигации — почему бы не сделать так, чтобы этот самолет более качественно выполнял свои боевые задачи", — сказал Владимир Попов.

К тому же, по его словам, соотношение цена-качество имеет определяющее значение.