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Судно британских ВМС направилось в Батуми 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Судно-разведчик «Эхо» британских королевских ВМС войдет в порт Батуми 29 декабря с двухдневным визитом «в знак поддержки Великобританией безопасности на Черном море», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на заявление посольства Великобритании в Грузии в пятницу.
Как отмечает дипмиссия Британии, данный визит станет отражением «успешного сотрудничества в сферах обороны и безопасности двух стран».
Ранее НАТО объявило о намерении Североатлантического альянса усилить сотрудничество с Грузией на Черном море.
Посещая Тбилиси в сентябре, замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер выразила «обеспокоенность» усилением российского присутствия в Черном море и назвала данный регион «приоритетным» для альянса.
НАТО помогает Грузии готовить группу Береговой охраны и расширяет сотрудничество между морскими центрами НАТО и Грузии.
Ранее бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что разделяет мнение тех, кто видит в гидрографическом судне ВМС Великобритании «Эхо» корабль-разведчик.
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Комментарии
Армия , В мире , Владимир Комоедов , Роуз Гетемюллер , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Батуми , Грузия , Великобритания , Тбилиси
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