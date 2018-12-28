Судно британских ВМС направилось в Батуми

Судно-разведчик «Эхо» британских королевских ВМС войдет в порт Батуми 29 декабря с двухдневным визитом «в знак поддержки Великобританией безопасности на Черном море», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД Тбилиси со ссылкой на заявление посольства Великобритании в Грузии в пятницу.

Как отмечает дипмиссия Британии, данный визит станет отражением «успешного сотрудничества в сферах обороны и безопасности двух стран».

Ранее НАТО объявило о намерении Североатлантического альянса усилить сотрудничество с Грузией на Черном море.

Посещая Тбилиси в сентябре, замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер выразила «обеспокоенность» усилением российского присутствия в Черном море и назвала данный регион «приоритетным» для альянса.

НАТО помогает Грузии готовить группу Береговой охраны и расширяет сотрудничество между морскими центрами НАТО и Грузии.