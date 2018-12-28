Фрегат «Адмирал Макаров» посетил Кипр 

Фрегат «Адмирал Макаров» совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Корабль проведёт пополнение необходимых запасов материальных средств, а экипаж сможет отдохнуть и совершить экскурсии по историческим местам города.
Фрегат выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне. Визит завершится 29 декабря. Корабль покинет порт и продолжит выполнение задач в Средиземном море.
Ранее фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь из Средиземного моря.
Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил развитие морской авиации в стране.