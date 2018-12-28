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Фрегат «Адмирал Макаров» посетил Кипр 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Фрегат «Адмирал Макаров» совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Корабль проведёт пополнение необходимых запасов материальных средств, а экипаж сможет отдохнуть и совершить экскурсии по историческим местам города.
Фрегат выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне. Визит завершится 29 декабря. Корабль покинет порт и продолжит выполнение задач в Средиземном море.
Ранее фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь из Средиземного моря.
Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил развитие морской авиации в стране.
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Армия , Игорь Касатонов , Крыминформ , Кипр
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