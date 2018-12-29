На Балтийском флоте завершился прием новобранцев

Особенно стоит отметить тот факт, что впервые из тех призывников, кто имеет высшее или профильное образование, на Балтийском флоте на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей создана научно-производственная рота.

В рамках осеннего призыва в части и соединения Балтийского флота для прохождения военной службы прибыло около 7 тысяч новобранцев.

Кроме того, флотские ряды пополнили более 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил РФ по специальностям механиков-водителей, радиотехников, связистов, различных корабельных специалистов.

В ходе мероприятий более 20 призывных комиссий Калининградской области призвали на военную службу свыше 1000 человек. Почти все калининградцы остались проходить военную службу на территории Калининградской области.

В настоящее время новобранцы проходят курс интенсивной боевой подготовки.

Кроме того, впервые на Балтийском флоте в этом году на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей флота создана научно-производственная рота.