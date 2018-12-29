Особенно стоит отметить тот факт, что впервые из тех призывников, кто имеет высшее или профильное образование, на Балтийском флоте на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей создана научно-производственная рота.
В рамках осеннего призыва в части и соединения Балтийского флота для прохождения военной службы прибыло около 7 тысяч новобранцев.
Они прибыли как из Калининградской области, так и других регионов Российской Федерации — Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии и регионов Сибири.
Кроме того, флотские ряды пополнили более 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил РФ по специальностям механиков-водителей, радиотехников, связистов, различных корабельных специалистов.
В ходе мероприятий более 20 призывных комиссий Калининградской области призвали на военную службу свыше 1000 человек. Почти все калининградцы остались проходить военную службу на территории Калининградской области.
В настоящее время новобранцы проходят курс интенсивной боевой подготовки.
Кроме того, впервые на Балтийском флоте в этом году на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей флота создана научно-производственная рота.
Все молодые люди, которые призваны в новое подразделение, имеют высшее и среднее профильное образование, и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Военнослужащие большую часть службы будут заниматься повышением своего профессионального и образовательного уровня, работая по специальности на судостроительном предприятии.