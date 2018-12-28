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Крейсер «Адмирал Кузнецов» освободили от упавшего крана 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Завершены работы по освобождения палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" от крана ремонтного плавдока, который осенью упал на корабль, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы 82 судоремонтного завода "Звездочка", на котором ремонтируется авианосец, Евгений Гладышев.
"Судоремонтный завод закончил накануне операцию по удалению с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" упавшего крана. Работы по ремонту идут в заданном графике", — сказал он 
В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50 и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы и корпуса авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково (Мурманская область). Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.
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Армия , Евгений Гладышев , РИА Новости
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