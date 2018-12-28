На Украине намерены создать противокорабельный комплекс 

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о планах страны создать противокорабельный комплекс.
«У нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. И вы видели испытания противокорабельной ракеты «Нептун», которая показывает очень хорошие характеристики», — цитирует пресс-служба украинского Минобороны Полторака.
По его словам, Киев также намерен создать противокорабельный комплекс.
«Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность манёвра», — заявил Полторак.
Ранее глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров заявил, что на Украине идёт работа над созданием новых оперативно-тактических ракет.
По его словам, разрабатываются «новые зенитные комплексы, оперативно-тактические ракеты, противокорабельные комплексы».