Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ завершили оборудование оборонительных позиций у Горловки и организовали оборону на стыке населённых пунктов Зайцево и Гладосово.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.
«Для повышения устойчивости обороны подразделения механизированной бригады Объединённых сил заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж в полосе обороны бригады и оперативно, в условиях непосредственного соприкосновения с противником, провели инженерное оборудование позиций», — написал Тымчук в Facebook.
Он отметил, что укрепления оборудованы на господствующей высоте, что позволяет контролировать местность на данном участке.
По его словам, подразделениями ВСУ на Горловском направлении завершено усовершенствование «пояса безопасности» вокруг населённого пункта Новолуганское.
7 декабря замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в районе Горловки украинские силовики перебросили к линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе 20 танков.
RT на русском: последние новости
В МО пояснили, какое оружие вермахта используют при постройке главного храма ВС Список санкций России против Украины расширен более чем на 200 лиц Опубликовано новое видео пуска ракеты комплекса «Авангард»
Комментарии7
Армия , Украина , Эдуард Басурин , Горловка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самарская чиновница дала совет живущим на пособие171
В Москве эвакуировали школу
В США оценили испытания «ракеты Путина»325
Пока вы спали: Дедолларизация неминуема184
Садальский прокомментировал высказывание Лолиты о Крыме
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:04
Пилоту закинули пиджак через окно кабины
Общество
01:45
Крымчанам посоветовали бойкотировать концерты Лолиты
Шоу-бизнес
05:45
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
В мире Украина
00:31
Три Солнца взошли над Екатеринбургом
Общество Погода
00:38
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Армия Оружие
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
02:38
Недовольному городской елкой пенсионеру сделали подарок
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение