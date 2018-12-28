Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки

Подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ завершили оборудование оборонительных позиций у Горловки и организовали оборону на стыке населённых пунктов Зайцево и Гладосово.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.

«Для повышения устойчивости обороны подразделения механизированной бригады Объединённых сил заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж в полосе обороны бригады и оперативно, в условиях непосредственного соприкосновения с противником, провели инженерное оборудование позиций», — написал Тымчук в Facebook.

Он отметил, что укрепления оборудованы на господствующей высоте, что позволяет контролировать местность на данном участке.

По его словам, подразделениями ВСУ на Горловском направлении завершено усовершенствование «пояса безопасности» вокруг населённого пункта Новолуганское.