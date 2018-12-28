Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад 

Российская Газета 1 час назад
Проект создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" мог быть закрыт четыре года назад из-за технических проблем.
— Этот комплекс рождался достаточно тяжело. Еще четыре года назад на совещании у Верховного главнокомандующего решался вопрос: продолжать или закрывать эту работу, потому что она была очень сложной. Я хорошо помню, как Верховный главнокомандующий задал прямой вопрос генеральному конструктору и получил достаточно убедительный ответ: "Дайте нам еще один шанс". И они этот шанс использовали, — рассказал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в эфире "России 24".
Напомним, 26 декабря Россия провела тестовый запуск баллистической ракеты с боевым блоком "Авангард". Ракета запустили из Оренбургской области, боеголовка поразила заданную цель на камчатском полигоне Кура. В процессе полета боевой блок выполнял маневрирование по курсе и тангажу на скорости 27 Махов.
— Это было третье испытание "Авангарда", оно подтвердило все заявленные характеристики, — отметил Борисов.
Главное преимущество гиперзвукового боевого блока — в его неуязвимости. Современные и перспективные средства противоракетной обороны не рассчитаны на перехват целей, летящих на таких скоростях. Это признали и в Вашингтоне. "Никаких средств противодействия нет", — констатировали в Конгрессе США на слушаниях, посвященных гиперзвуоковому оружию.
Российская Газета: последние новости
Танк с окнами: легендарный Т-55 освоил новую специальность Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины САУ "Гвоздика" с необычной навесной защитой замечена в Сирии
Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Юрий Борисов , Конгресс США , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Как Путин поздравит россиян78
Уральцев напугали печатью Сатаны26
В США оценили испытания «ракеты Путина»484
ФСБ объяснила забор на границе с Украиной180
СБУ снова задержала «русских диверсантов»5
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
05:45
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
В мире Украина
00:31
Три Солнца взошли над Екатеринбургом
Общество Погода
00:38
Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад
Армия Оружие
03:10
Учителя физики уволили из-за стриптиза
Общество Новости Москвы
02:38
Недовольному городской елкой пенсионеру сделали подарок
Общество
00:38
В США оценили испытания «ракеты Путина»
Оружие Армия
11:57
Украинцам нужно будет получать разрешение на секс
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение