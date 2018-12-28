Проект «Авангард» могли закрыть четыре года назад

Проект создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" мог быть закрыт четыре года назад из-за технических проблем.

— Этот комплекс рождался достаточно тяжело. Еще четыре года назад на совещании у Верховного главнокомандующего решался вопрос: продолжать или закрывать эту работу, потому что она была очень сложной. Я хорошо помню, как Верховный главнокомандующий задал прямой вопрос генеральному конструктору и получил достаточно убедительный ответ: "Дайте нам еще один шанс". И они этот шанс использовали, — рассказал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в эфире "России 24".

Напомним, 26 декабря Россия провела тестовый запуск баллистической ракеты с боевым блоком "Авангард". Ракета запустили из Оренбургской области, боеголовка поразила заданную цель на камчатском полигоне Кура. В процессе полета боевой блок выполнял маневрирование по курсе и тангажу на скорости 27 Махов.

— Это было третье испытание "Авангарда", оно подтвердило все заявленные характеристики, — отметил Борисов.