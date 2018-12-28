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На новейшем катере Балтфлота подняли флаг 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Торжественная церемония подъема военно-морского флага на большом гидрографическом катере (БГК) нового поколения "Георгий Зима" прошла 28 декабря в Кронштадте под руководством командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова.
Теперь катер официально вошел в состав Балтийского флота. БГК проекта 23040Г, который был построен в Нижегородской области, успешно завершил прохождение государственных ходовых испытаний в Финском заливе. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград) пресс-службы ЗВО, сейчас "Георгий Зима" готов к выполнению задач в соответствии с предназначением в составе гидрографической службы флота в Ленинградской ВМБ.
Свое имя катер получил в честь капитана I ранга Георгия Зимы, гидрографа Балтийского флота, участника Великой Отечественной войны, награжденного семью орденами и двенадцатью медалями.
Это уже второй БГК, который Балтийский флот получает в этом году. Первый — "Александр Евланов" — прибыл в ноябре в главную базу флота Балтийск, его ходовые испытания продолжаются. А всего по контракту с Министерством обороны РФ нижегородский завод построит шесть таких катеров. В мае были заложены третий и четвертый катера серии — "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник".

Справка "РГ"

Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. Кроме того, БГК смогут обслуживать все типы плавучих знаков, ставить их и снимать, доставлять личный состав и ремонтные группы, вести навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманскую проводку подлодок и крупнотоннажных кораблей. Длина катера — до 33,04 метра, ширина — 6,8 метра, экипаж — 9 человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено пять двухместных кают и одна одноместная.
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Армия , Министерство обороны , Кронштадт , Нижегородская Область
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