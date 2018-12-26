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Россия создаст новую ракету 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: БМП-3 с боевым модулем "Эпоха". Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Предприятия концерна "Ростех" работают над новой управляемой ракетой "Булат". Комплекс будут устанавливать на перспективную бронетехнику.
— Такая работа есть. Больше, к сожалению, ничего сказать не могу — мы держим эту информацию в секрете, — заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, индустриальный директор кластера обычных вооружений и боеприпасов "Ростеха" Сергей Абрамов.
На форуме "Армия-2017" был представлен перспективный БТР "Бумеранг" с боевым модулем "Эпоха". Модуль богато оснащен как хорошо известным, так и новым оружием. К первому относится пулемет ПКТМ и ПТУР "Корнет", ко вторым — автоматическая пушка ЛШО-57 и малогабаритные управляемые ракеты "Булат" для поражения живой силы и незащищенной техники. Пусковая установка на восемь ракет расположена на крыше модуля. Судя по ее форме и компоновке, кассета с "Булатами" сделана выдвижной и в транспортной положении убирается внутрь башни. Стрельба ракетами ведется в переднюю полусферу с предварительным наведением поворотом всей башни.
Боевым модулем "Эпоха" с двумя типами ракет предполагается также оснастить БМП-3.
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Армия , Оружие , Сергей Абрамов , РИА Новости
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