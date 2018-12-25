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Военные предприятия Украины попали в список санкций России 

RT на русском + ещё 60 1 час назад
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления на сайте правительства.
Согласно документу, кабмин распространил специальные ответные меры также на Государственный экспортноимпортный банк Украины и электроэнергетическую компанию «Центрэнерго».
Россия ужесточила санкции против Украины
Из физических лиц под санкции среди прочих подпали мэр Одессы Геннадий Труханов, первый замглавы МВД Сергей Яровой, ряд депутатов Верховной рады.
Всего список санкций России в отношении Украины расширен более чем на 200 физлиц и организаций.
25 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций против Украины. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства.
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Армия , Видео , Дмитрий Медведев , Сергей Яровой , Укроборонпром , МВД , Верховная Рада
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