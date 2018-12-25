Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Согласно документу, кабмин распространил специальные ответные меры также на Государственный экспортноимпортный банк Украины и электроэнергетическую компанию «Центрэнерго».

Всего список санкций России в отношении Украины расширен более чем на 200 физлиц и организаций.