Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления на сайте правительства.
Согласно документу, кабмин распространил специальные ответные меры также на Государственный экспортноимпортный банк Украины и электроэнергетическую компанию «Центрэнерго».
Из физических лиц под санкции среди прочих подпали мэр Одессы Геннадий Труханов, первый замглавы МВД Сергей Яровой, ряд депутатов Верховной рады.
Всего список санкций России в отношении Украины расширен более чем на 200 физлиц и организаций.
25 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций против Украины. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства.