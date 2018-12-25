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Беларусь вооружат новейшими истребителями РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Белорусские ВВС рассчитывают в 2019 году получить из России четыре учебно-боевых самолета Як-130 и первое звено сверхманевренных истребителей Су-30СМ.
— В рамках реализации контракта с корпорацией "Иркут" поставка третьей четверки Як-130 для вооруженных сил Беларуси спланирована в марте следующего года. Кроме того, заключен контракт на поставку Су-30СМ. В следующем году мы планируем получить первое звено этих самолетов, — рассказал в интервью РИА Новости министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков.
Ранее он отмечал, что современные истребители повысят возможности белорусской армии по защите войск и объектов от ударов с воздуха, а также существенно обновят парк авиатехники. Беларусь намерена до 2020 года приобрести не менее эскадрильи Су-30СМ.
Четыре Як-130 повысят число современных учебных самолетов в ВВС РБ до 12. За универсальность и интеллектуальную "начинку" летчики прозвали Як-130 "летающим компьютером". Самолет предназначен для обучения и боевой подготовки пилотов на самолеты поколения 4+ и 5. Бортовая электроника позволяет моделировать поведение в воздухе разных типа самолетов: от маневренных истребителей до штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков. Як-130 также может выполнять функции легкого штурмовика.
Су-30СМ — двухместный многоцелевой истребитель. Помимо контроля и защиты воздушного пространства он может служить командной машиной, подсвечивая цели для ракет, выпущенных ведомыми самолетами. Двигатели с управляемым вектором тяги дают истребителю ключевое преимущество в ближнем возщдушном бою, сверхманевренность.
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Армия , Оружие , Андрей Равков , Иркут , РИА Новости
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