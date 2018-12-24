В Москве заявили об аресте моряков НАТО

Россия не должна жалеть британских моряков, если они решат помочь Украине в ее очередной провокации в Керченском проливе. По словам политолога Сергея Маркова, военнослужащие Соединенного Королевства , которое является членом НАТО , должны понимать цену участия в авантюрах руководства Незалежной.

Эксперт заявил, что Москве следует заранее предупредить моряков Ее Величества о том, какое наказание их ожидает в случае вторжения в российские территориальные воды.

"Одно дело что знают сами, в интернете прочитали, другое дело — должно быть официальное сообщение", — сказал политолог в эфире телеканала "Россия 1".

Марков рассказал что делать, если британские военнослужащие все-таки решат поучаствовать в украинской провокации.

"Если пойдут, действовать жестко. Ещё пойдут — еще арестовывать", — сказал политолог.

Беспокойство в экспертных кругах вызвало недавнее прибытие корабля-разведчика ВМС Великобритании в порт Одесса. Ожидалось, что судно примет участие в учениях вместе с флагманом украинского флота фрегатом "Гетман Сагайдачный". Позже появились сообщения, что корабль-разведчик покинул Незалежную.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил вторглись в российские территориальные воды у Керченского пролива. Пограничники ФСБ задержали суда, а суд Керчи арестовал моряков на три месяца.

Президент Петр Порошенко попросил помощи у Запада, а секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив.

После инцидента НАТО готово ввести флот в Азовское море, заявил военный эксперт Александр Сурков в эфире телеканала "Прямой", который, как утверждают, связан с администрацией президента Украины. "Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято. Сейчас идет его документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение", — заявил Сурков.