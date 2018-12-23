Нетаньяху: Израиль не откажется от операций в Сирии с уходом США

Израильтяне признают, что только за последние два года не менее 200 раз наносили удары по Сирии, и утверждают, что результатом кампании уже стало сокращение там иранских сил почти на четверть.

"Решение вывести две тысячи американских военнослужащих из Сирии не изменит нашей последовательной политики. Мы продолжим действовать против попыток Ирана закрепиться там в военном отношении и, если будет необходимо, даже расширим наши операции", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании кабинета министров.

Обращаясь к тем, кто "обеспокоен" последствиями последних событий для национальной безопасности, премьер-министр добавил, что сотрудничество Израиля с США в области безопасности продолжается "в полную силу".