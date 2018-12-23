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Нетаньяху: Израиль не откажется от операций в Сирии с уходом США 

РИА Новости + ещё 7 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Jack Guez
Израиль с уходом США из Сирии продолжит действовать там против военного присутствия Ирана и при необходимости расширит операции, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.
Израильтяне признают, что только за последние два года не менее 200 раз наносили удары по Сирии, и утверждают, что результатом кампании уже стало сокращение там иранских сил почти на четверть.
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"Решение вывести две тысячи американских военнослужащих из Сирии не изменит нашей последовательной политики. Мы продолжим действовать против попыток Ирана закрепиться там в военном отношении и, если будет необходимо, даже расширим наши операции", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании кабинета министров.
Обращаясь к тем, кто "обеспокоен" последствиями последних событий для национальной безопасности, премьер-министр добавил, что сотрудничество Израиля с США в области безопасности продолжается "в полную силу".
Американская администрация в минувшую среду объявила о начале вывода из Сирии своего воинского контингента, объяснив принятое решение разгромом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
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Комментарии26
Армия , Биньямин Нетаньяху , Исламское государство , Израиль , Иран , Сирия , США
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