«Принята дорожная карта»: с чем может быть связано решение Эрдогана отсрочить военную операцию в Сирии

Турция отсрочила начало операции вооружённых сил страны по выдворению террористов из районов Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что такое решение было принято после разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Глава Белого дома поинтересовался у меня, сможет ли Турция очистить регион от террористов «Исламского государства»*. На это я ответил, что Турция и ранее успешно боролась и продолжит борьбу с террористами в Сирии», — приводит его слова агентство Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что после этого разговора американской стороной было объявлено о выводе военных Соединённых Штатов с территории арабской республики.

«Региональная безопасность жизненно важна для нас. Шаги, которые мы предприняли в регионе вместе с Россией и Ираном, направлены на обеспечение региональной безопасности», — отметил Эрдоган.

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«После того как США заявили о выводе войск из Сирии, мы можем отстрочить нашу операцию, чтобы избежать дружественного огня», — заявил он.

Напомним, турецкий президент сообщил о готовящейся военной операции против курдских формирований 12 декабря.

«Разгромить курдские формирования»

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин считает, что «американская задача была не допустить усиления влияния Ирана и России в Сирии».

«Для этого они, опираясь на силы демократической Сирии, основу которой составляли курды, снабжая их вооружением и направляя советников, очистили от игиловцев северо-восток Сирии… Турция никак не может заменить коалицию, потому что у них другие задачи. Им надо разгромить курдские формирования», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом решение США о выводе своих войск из Сирии было негативно воспринято в самих Соединённых Штатах, указал Фитин. Так, по мнению эксперта, именно в связи с разногласиями между Пентагоном и Белым домом глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис подал 21 декабря в отставку.

«Его (Трампа. — RT) действия не одобряет никто. Ни в конгрессе, ни в Пентагоне, ни в Госдепе. Никто не знает, во что выльется этот объявленный уход: останутся ли, например, консультанты и советники», — подчеркнул Фитин.

Напомним, 19 декабря Трамп заявил о победе над «Исламским государством» в Сирии. Он подчеркнул, что это было единственной целью пребывания американских солдат в арабской республике, а потому они вернутся в Соединённые Штаты.

Такие планы подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что Вашингтон уже начал процедуру возвращения солдат.

«Мы начали возвращать американских солдат, переходя к следующему этапу данной кампании», — сказала Сандерс.

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«Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдёт путём Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни. Пока там находились американцы, такой надежды не было», — сказала она в эфире Первого канала.

«Получено согласие США»

Борис Долгов. Решение США вывести свои войска из региона, в котором Турция будет проводить военную операцию, говорит о существовании договорённости между Анкарой и Вашингтоном по отношению к курдским формированиям, убеждён ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

«То, что было принято решение американским руководством о выводе ВС США из Сирии, связано с тем, что Турция планирует масштабную военную операцию против курдских формирований в Сирии. Естественно, есть договорённости, была принята дорожная карта, получено фактически согласие США на проведение этих операций», — отметил он в беседе с RT.

Долгов допустил, что в обмен на это Турция будет обязана отчасти выполнять те задачи, которые стояли перед американскими вооружёнными силами в регионе.

«Возможно, Турция в каком-то плане заменит те формирования (США. — RT), которые находятся в Сирии. Здесь надо говорить о том, что это заявление США о выводе войск из Сирии во многом пропагандистское… Очевидно, что США не собираются уходить из Сирии», — добавил эксперт.

Кроме того, между турецкой и российской стороной в этом регионе может быть диалог, основанный на успешном опыте взаимодействия в вопросе урегулирования сирийского конфликта, считает Долгов.

«Турция проводит военные операции против курдских вооружённых формирований, которые определяются Турцией как террористические… Говорить о каком-то взаимодействии именно в этом плане достаточно сложно. Но, безусловно, будут консультации, переговоры и взаимные договорённости», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.