Румынию испугали слухи о российском флоте

МИД Румынии намерен обратиться в НАТО ЕС с жалобами на якобы наращивание Кремлём военного присутствия в акватории Чёрного моря, заявил глава ведомства Теодор Мелешкану.

Дипломат подчеркнул, что ситуация с Москвой является прямой угрозой на безопасность в Европе, пишет LIFE. Бухарест намерен поддерживать союзников по Североатлантическому альянсу в данному вопросе.

Ранее News.ru сообщал о российском ракетном фрегате, движущимся в сторону Азовского моря. Военное судно вооружено двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм, реактивным противоторпедным бомбомётом, автоматической артустановкой А-190, ракетами «Калибр» и реактивными противокорабельными ракетами «Оникс». Также на вооружении пусковые установки комплекса «Штиль-1» и две шестиствольные пушки АК-630М.