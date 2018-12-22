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В России ответили на "сигнал" британских ВМС
В России ответили на "сигнал" британских ВМС

Румынию испугали слухи о российском флоте 

News.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: mod.mil.rus
МИД Румынии намерен обратиться в НАТО и ЕС с жалобами на якобы наращивание Кремлём военного присутствия в акватории Чёрного моря, заявил глава ведомства Теодор Мелешкану.
Дипломат подчеркнул, что ситуация с Москвой является прямой угрозой на безопасность в Европе, пишет LIFE. Бухарест намерен поддерживать союзников по Североатлантическому альянсу в данному вопросе.
Ранее News.ru сообщал о российском ракетном фрегате, движущимся в сторону Азовского моря. Военное судно вооружено двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм, реактивным противоторпедным бомбомётом, автоматической артустановкой А-190, ракетами «Калибр» и реактивными противокорабельными ракетами «Оникс». Также на вооружении пусковые установки комплекса «Штиль-1» и две шестиствольные пушки АК-630М.
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Армия , В мире , Европа , МИД , ЕС , НАТО , Москва , Румыния
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