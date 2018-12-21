Минобороны заключит долгосрочный контракт на поставку ЗРК «Тор»

"В следующем году мы планируем заключить большой долгосрочный контракт до 2027 года на новые комплексы семейства "Тор", в том числе модернизированных и в арктическом исполнении", — сказал Криворучко по итогам совещания с руководством предприятия.

Он добавил, что серийные комплексы постоянно модернизируется, в том числе с учетом опыта боевого применения с Сирии.

Отдельно замминистра поблагодарил специалистов предприятия за эффективную производственную деятельность и поставку продукции с опережением сроков.

"Завод "Купол" до конца года выполнил госзаказ в полном объеме, вся техника поставлена в войска. Хотел бы особо отметить арктический вариант комплекса "Тор", первая серийная партия уже тоже есть в войсках. Поэтому замечаний к работе предприятия нет", — отметил Криворучко. Ранее в ноябре сообщалось, что военное ведомство получило первые 12 серийных ЗРК "Тор-М2ДТ".

"Тор-М2ДТ" — арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Зенитный комплекс может работать как в ручном, с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".