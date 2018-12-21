Министерство обороны России заключит с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" долгосрочный контракт сроком до 2027 года на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор", в том числе модернизированных с учетом сирийского опыта и в арктическом исполнении. Об этом рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко во время посещения завода.
"В следующем году мы планируем заключить большой долгосрочный контракт до 2027 года на новые комплексы семейства "Тор", в том числе модернизированных и в арктическом исполнении", — сказал Криворучко по итогам совещания с руководством предприятия.
Он добавил, что серийные комплексы постоянно модернизируется, в том числе с учетом опыта боевого применения с Сирии.
Отдельно замминистра поблагодарил специалистов предприятия за эффективную производственную деятельность и поставку продукции с опережением сроков.
"Завод "Купол" до конца года выполнил госзаказ в полном объеме, вся техника поставлена в войска. Хотел бы особо отметить арктический вариант комплекса "Тор", первая серийная партия уже тоже есть в войсках. Поэтому замечаний к работе предприятия нет", — отметил Криворучко. Ранее в ноябре сообщалось, что военное ведомство получило первые 12 серийных ЗРК "Тор-М2ДТ".
"Тор-М2ДТ" — арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Зенитный комплекс может работать как в ручном, с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".