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Источник: Китай провел первые успешные испытания С-400 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы купленной в России зенитной ракетной системы С-400, поразив баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с. Об этом сообщил в пятницу ТАСС военно-дипломатический источник.
"Тестовые стрельбы состоялись в первой декаде декабря на китайском полигоне с одним из двух дивизионов С-400, приобретенных у России. Выпущенная огневой установкой системы ракета 48Н6Е поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что цель была поражена на предельной дальности — около 250 км.
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Армия , Оружие , Китай
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