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США собрались вывести войска из Афганистана 

Lenta.ru + ещё 6 8 минут назад
Администрация президента США Дональда Трампа строит планы по сокращению американского присутствия в Афганистане. Вывод войск может начаться через несколько недель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники во власти.
Сейчас в стране находятся около 14 тысяч военнослужащих США, отмечает издание. Собеседники газеты предположили, что глава государства таким образом желает по возможности выйти из конфликтов.
Источники CNN в то же время говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Чиновники ждут официальное заявление.
Телеканал добавляет, что большинство американских военных служат в Афганистане в более крупной миссии НАТО, призванной обучать и консультировать афганские силы и оказывать им помощь. Вывод войск из страны может осложниться тем, что Вашингтон — участник небоевой операции «Решительная поддержка».
Накануне спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что США начали вывод своих военных из Сирии.
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Армия , Видео , Дональд Трамп , Администрация США , НАТО , CNN , Wall Street Journal , Афганистан
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