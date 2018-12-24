Война начинается: определены направления удара в Донбассе

На мариупольском и горловском направлениях зафиксирована повышенная активность украинских военных. Похоже, Киев готовит широкомасштабное наступление в Донбассе.

Мариуполя. Российский МИД предупреждает, что в ближайшие дни ВСУ перейдут к боевым действиям на юго-востоке Украины . Цели уже намечены: максимальная активность наблюдается близ Горловки

Как заявили на Смоленской площади, агрессивная риторика Киева, свидетельствующая в том числе о возможной подготовке провокаций, укладывается в нынешнюю линию украинского руководства и направлена на эскалацию напряженности.

"Нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации "экспертов" о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ", — заявляют в российском ведомстве.

Также в Москве не оставили без внимания перевод украинских подразделений кибербезопасности в боевой режим работы. Активную помощь в этой сфере украинцам оказывают военнослужащие 77-й бригады психологических операций вооруженных сил Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, пишет РИА Новости

Тем временем в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс железнодорожных составов с танками, а разведчики ДНР говорят о наличии в городах на линии разграничения тяжелой техники.