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Война начинается: определены направления удара в Донбассе 

Дни.ру + ещё 29 11 часов назад
На мариупольском и горловском направлениях зафиксирована повышенная активность украинских военных. Похоже, Киев готовит широкомасштабное наступление в Донбассе.
Российский МИД предупреждает, что в ближайшие дни ВСУ перейдут к боевым действиям на юго-востоке Украины. Цели уже намечены: максимальная активность наблюдается близ Горловки и Мариуполя.
Как заявили на Смоленской площади, агрессивная риторика Киева, свидетельствующая в том числе о возможной подготовке провокаций, укладывается в нынешнюю линию украинского руководства и направлена на эскалацию напряженности.
"Нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации "экспертов" о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ", — заявляют в российском ведомстве.
Также в Москве не оставили без внимания перевод украинских подразделений кибербезопасности в боевой режим работы. Активную помощь в этой сфере украинцам оказывают военнослужащие 77-й бригады психологических операций вооруженных сил Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, пишет РИА Новости.
Тем временем в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс железнодорожных составов с танками, а разведчики ДНР говорят о наличии в городах на линии разграничения тяжелой техники.
На этом фоне украинские моряки готовят новую провокацию у берегов Крыма: Киев собирается в поход в сторону Крымского моста. На днях один из соратников Порошенко, человек развязавший войну в Донбассе, секретарь СНБО Александр Турчинов, заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей по Керченскому проливу. Но на этот раз Киев решил заручиться поддержкой западных партнеров, пригласив военных из стран НАТО присоединиться к провокации.
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Армия , Видео , Александр Турчинов , МИД , НАТО , РИА Новости , Горловка , Мариуполь
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