Первый полет тяжелого беспилотника «Охотник» состоится весной 2019 года

"В следующем году "Охотник" выйдет на испытания. Работа по этому проекту приоритетная, она идет на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полет этого беспилотника. Это серьезная задача для нас", — сказал Криворучко.

По открытым данным, "Охотник" выполнен с применением технологии "стелс", имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (отсутствует хвостовое оперение), взлетная масса аппарата достигает 20 т. По неподтвержденной информации, беспилотник имеет реактивный двигатель и сможет развивать скорость около 1000 км/ч.