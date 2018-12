«Юрию Долгорукому» нашли мишени в США 

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения К-535 «Юрий Долгорукий» не способна поразить сильно защищенные военные объекты на территории США , в частности, бункер Центра объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки, расположенный в горе Шайенн (Колорадо), пишет We Are The Mighty.