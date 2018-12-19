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«Юрию Долгорукому» нашли мишени в США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Российская атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения К-535 «Юрий Долгорукий» не способна поразить сильно защищенные военные объекты на территории США, в частности, бункер Центра объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки, расположенный в горе Шайенн (Колорадо), пишет We Are The Mighty.
В американском издании полагают, что вместо этого мишенями для атаки К-535 «Юрий Долгорукий», в случае конфликта между США и Россией, послужат иные цели.
«Итак, мы говорим о таких целях, как Пентагон, военно-морская база Кингс-Бей на юге Джорджии (база АПЛ типа Ohio — прим. «Ленты.ру») и военно-воздушная база Уайтмен в Миссури (база тяжелых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit — прим. «Ленты.ру»)», — отмечают в We Are The Mighty.
Издание пишет, что нанесение ударов по Пентагону приведет к многочисленным человеческим жертвам в Вашингтоне (округ Колумбия), тогда как число погибших на базах Кингс-Бей и Уайтмен и в близлежащих районах будет значительно меньше, поскольку «многие ядерные площадки Америки намеренно построены вдали от населенных пунктов, чтобы уменьшить жертвы среди гражданского населения в случае войны».
АПЛ четвертого поколения проекта 955 «Борей» К-535 «Юрий Долгорукий» заложена в ноябре 1996 года. В состав Северного флота России субмарина вошла в январе 2013 года. Вооружение АПЛ включает 16 ракет Р-30 «Булава» с дальностью поражения до девяти тысяч километров.
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