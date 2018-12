Американское интернет-издание We are the mighty смоделировало последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по США . Расчеты журналистов показали, что одной субмарины — например, "Юрия Долгорукого", — достаточно для нанесения непоправимого ущерба американской армии и флоту.