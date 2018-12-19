Британия вернет стратегию борьбы с Россией времен холодной войны

Минобороны Великобритании возобновляет военную стратегию противодействия угрозам со стороны России , которой не следовала со времен холодной войны. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет Блумберг

В рамках оборонного ведомства возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран, к которым причислены Иран, Китай и Россия. Его создали в начале 1980-х, однако затем расформировали после начала перестройки в СССР.

Уильямсон также заявил, что подразделение будет заниматься оценкой боеготовности вооруженных сил Великобритании. В частности, как рассказал министр, уже усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии после увеличения активности российских подводных лодок в Арктике, которая "почти достигла уровня холодной войны".

Кроме того, в рамках программы модернизируют британские военные корабли, боевые подводные лодки и вертолеты, а также уделят значительное внимание наступательным кибероперациям, рассказал Уильямсон.