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Британия вернет стратегию борьбы с Россией времен холодной войны 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Минобороны Великобритании возобновляет военную стратегию противодействия угрозам со стороны России, которой не следовала со времен холодной войны. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет Блумберг.
В рамках оборонного ведомства возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран, к которым причислены Иран, Китай и Россия. Его создали в начале 1980-х, однако затем расформировали после начала перестройки в СССР.
Уильямсон также заявил, что подразделение будет заниматься оценкой боеготовности вооруженных сил Великобритании. В частности, как рассказал министр, уже усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии после увеличения активности российских подводных лодок в Арктике, которая "почти достигла уровня холодной войны".
Кроме того, в рамках программы модернизируют британские военные корабли, боевые подводные лодки и вертолеты, а также уделят значительное внимание наступательным кибероперациям, рассказал Уильямсон.
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