Как российская армия будет принуждать Украину к миру

Если верить заявлениям украинских политиков, Россия развернула прямо у границ Украины мощнейшую военную группировку. Крупное боевое формирование рядом с границами непризнанных республик развернула и Украина, и в ДНР ожидают наступление со дня на день. Какая из этих армий мощней — и что произойдет в случае их столкновения?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко в конце декабря готовит провокацию на границе с Россией.

«Он получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю», — добавил министр.

Лавров также заявил, что Киев согласовывает такие шаги с «западными кураторами и попечителями».

И действительно — несколько дней назад на аэродром Бердянска были передислоцированы несколько украинских боевых самолетов, включая Су-27. В прифронтовую зону ВСУ продолжает спешную переброску дополнительных соединений.

Одновременно военный представитель ДНР полковник Эдуард Басурин «переназначил» дату украинского наступления на 23-24 декабря.

«Нашей разведкой отмечается концентрация сил и средств противника на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Нашим защитникам на горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 000 человек», — заявил Басурин.

«В настоящий момент в районе Горловки подтверждено нахождение четырех украинских бригад: 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой и 81-й аэромобильной. В ближайшее время ожидается прибытие 30-й и 93-й механизированных бригад, двух дивизионов РСЗО «Ураган» и дивизиона трехсотмиллиметровых реактивных систем «Смерч». Также уже получены данные о сосредоточении в указанном районе свыше 120 танков, более 250 арторудий и минометов, свыше 110 установок реактивных систем залпового огня», — пояснил представитель ВСН.

Картина мира, которую рисует Басурин, очень похожа на старые фантомные планы Генштаба Украины еще 2014 года рождения, которые предусматривает кольцевой охват Донецка . Сейчас, однако, наблюдатели цепляются за последнюю соломинку, которую протянул Сергей Лавров: Украина, мол, все-таки к тотальной войне не морально готова, а сосредоточится на череде мелких провокаций с целью привлечения внимания мировой общественности.

Но обстоятельства таковы, что любая провокация на донбасском фронте, против Крыма или на других участках российско-украинской границы может по принципу домино привести к полномасштабному столкновению на широком фронте.

И в этом смысле мантры украинских политиков про «войну с Россией» имеют свои основания — с той лишь разницей, что войну эту провоцирует Украина. А российская группировка собирается как раз для того, чтобы усмирить агрессора, который стремится военной силой уничтожить непризнанные республики Донбасса.

Президент Порошенко не всегда успешно ведет свою личную войну с «зеленым змием», потому некоторые его выступления превращаются в шоу невиданной откровенности. И вот сейчас в Днепропетровске на конференции, посвященной 70-летию декларации прав человека, он принялся подсчитывать «силы противника», то есть России. По его данным, Россия якобы уже перебросила на базу в 18 километрах от украинской границы 300 танков, и Порошенко грозился показать спутниковые фотографии, хотя у Украины спутников нет вовсе. «Развернута наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1,4 тыс. артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тыс. боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов», — заявлял Порошенко чуть ранее.

В принципе он каждый год озвучивает похожие цифры, но сейчас все это как никогда актуально. Именно наличием такой крупной группировки российских войск в Западном округе Порошенко и старался объяснить мотив введения военного положения и экстренной передислокации на Донбасс и против Крыма чуть ли всей украинской армии.

О чем говорит Порошенко — и есть ли в его словах реальное содержание?

Действительно, в непосредственной близости от украинской границы расположены три российских дивизии первого эшелона. Это так называемые «новые» дивизии, сформированные за последние годы едва ли не с нуля на базе с наименованиями «исторических» дивизий и оснащенные современной техникой.

1 декабря 2016 года была заново сформирована 3-ая мотострелковая дивизия со штабами в Валуйках и Богучаре (Воронежская и Белгородская области). Гарнизон и штаб в Валуйках (в\ч 54046) расположен примерно в 45-46 километрах от украинской границы. Постройка базы в Валуйках в свое время очень привлекала внимание украинских комментаторов. Именно ее называют в Киеве «армией вторжения» и прочими нехорошими словами.

2 декабря этого 2018 года завершено формирование 150-й Идрицко-Берлинской мсд со штабом в Новочеркасске. Министр обороны Сергей Шойгу отдельно подчеркнул, что для 150-ой мсд в Ростовской области возведен современный военный городок, читай — база. На вооружение 150-ой мсд поступили танки Т90А и БТР-80, а также много еще чего интересного.

Летом этого года завершено комплектование 144-ой гвардейской Ельнинской мотострелковой дивизии со штабами в Смоленске и Ельне. Передовые части дивизии также расположены в непосредственной близости от украинской границы в Почепе и Клинцах Брянской области.

3 февраля этого года боевое знамя нового образца было вручено 1-й танковой армии Западного округа со штабом в Баковке (Одинцово, Московская область). На данный момент в ее составе две легендарные дивизии: 2-ая гвардейская мотострелковая Таманская (место дислокации — поселок Калининец, недалеко от Наро-Фоминска, Московская область) и 4-ая гвардейская танковая Кантемировская с местом дислокации в Наро-Фоминске. 1-ая ТА считается резервом Западного округа, но ее центры управления расположены в Московской области, в то время как штаб ЗВО — в Санкт-Петербурге.

1 августа 2015 года была воссоздана 4-я ВВС и ПВО в составе Южной военного округа со штабом в Ростове-на-Дону. В ее составе находятся и силы ВВС и ПВО Крыма, и она на декабрь 2018 полностью прошла модернизацию. 4-ю воздушную армию на данный момент можно считать самой современной в России. На нее возложены обязанности по защите южного (кавказского) направления, Крыма и донбасской зоны.

Именно эти крупные российские воинские части в Киеве считают непосредственной для себя угрозой. И они правы — этих частей первого эшелона уже достаточно, чтобы просто распылить по степи шесть украинских бригад, стоящих на северном участке фронта и четыре бригады — у Азовского моря, не прибегая к помощи резерва с Северного Кавказа.

Особая задача выпадает на долю 150-й дивизии, которая находится в непосредственной близости от зоны военных действий в Донбассе. В случае неконтролируемой эскалации конфликта на Мариупольском направлении она может быть в кратчайшие сроки введена в дело.

3-я мсд из Валуек при движении по прямой на Харьков и Изюм может вообще не встретить никакого организованного сопротивления, что автоматически повлечет за собой развал украинской группировки, созданной на северном участке фронта на Донбассе (тех самых шести бригад, о которых говорил Эдуард Басурин). 144-ая дивизия представляет из себя лишь потенциальную угрозу для Украины, поскольку говорить о наступлении с севера на Чернигов и далее на Киев можно только в самом апокалиптическом сценарии.

Отдельная история — Крым. 22-й армейский корпус ВС РФ заточен на оборону, но дислоцированные в Крыму воинские части и подразделения постоянно усиливаются вне штатных рамок корпуса на основе ротации. Уже имеющихся частей достаточно, чтобы как минимум сковать небольшие украинские силы, расположенные у Перекопа, а то и просто рассеять их.

У ВСУ нет никаких возможностей противостоять всему этому размаху. Особенно если вспомнить еще и качество имеющейся у ВСУ техники и моральное состояние личного состава.

Все российские части полностью укомплектованы, обеспечены боеприпасами и топливом с запасом. Им не требуется отрабатывать дополнительную слаженность, поскольку уровень боевой подготовки постоянно поддерживается учениями и проверками. Если ограничить операцию по умиротворения разбушевавшегося Киева недельным сроком, то массированное применение высокоточного оружия и авиации может остановить потенциальное украинское наступление буквально за несколько часов.

Все остальное время уйдет на формирования более приемлемой с военной и политической точки зрения конфигурации фронта. А этот вопрос больше является политическим, поскольку основная военная задача — это разрушение боеспособности группировки ВСУ на Востоке Украины, а не контроль над территорией.

Хочется надеяться, что весь этот сценарий так и останется игрой разума. В конце концов, президент Путин еще перед началом Чемпионата мира по футболу предупреждал Киев, что попытка обострить обстановку на Донбассе вплоть до большой войны приведет к разрушению украинской государственности в том виде, в каком мы ее знаем. Тогда это сработало.