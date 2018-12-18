Появившиеся у России новые ракеты не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил Владимир Путин.
По его словам, речь идет о ракете Х-101 воздушного базирования. Глава государства отметил, что ракету можно отнести к стратегическому оружию с дальностью 4500 километров.
"Может быть, это забеспокоило наших партнеров, но здесь никакого нарушения нет", — сказал Путин, выступая на коллегии Минобороны.
Президент также сообщил о возможном ответе на выход США из договора. По его словам, России не составит труда провести научно-исследовательские работы и создать ракеты наземного базирования.
"По большому счету у нас и так все есть. Но, если произойдет то, чем нас пытаются пугать — ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом, — сказал Путин.
При этом российский лидер напомнил, что Вашингтон своим решением дает толчок к гонке вооружений и вряд ли демонстрирует устремления миролюбивого характера.
В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков напомнил о размещении Соединенными Штатами системы ПРО Aegis на территории Румынии и Польши.
"Американцы взяли четкий курс на то, что выйдут из этого договора, и остановить их было невозможно. Когда США подняли этот шум по поводу ракет средней и меньшей дальности, они сами параллельно вели разработки. Взять хотя бы позиционные районы ПРО, которые есть в Румынии и в Польше. Там стоят универсальные пусковые установки Mk 41 в контейнере. В этом контейнере может находиться как противоракета, так и ракета Tomahawk, которая, как известно, летит на дальность, как раз укладывающуюся в диапазон договора о РСМД. К тому же они испытывали другие компоненты ракет, часть из них даже шла по гиперзвуковым программам. И для того, чтобы ракеты не попали под действие ДРСМД, американцы утверждали, что ракеты летят по другой траектории, и вели свои разработки. Но на самом деле, если ракета стартовала с земли, то она является той самой ракетой, которая подпадает по действие этого договора", — сказал Алексей Леонков.