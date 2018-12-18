«Четкий курс». Военный эксперт о претензиях США по ДРСМД

Появившиеся у России новые ракеты не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил Владимир Путин

По его словам, речь идет о ракете Х-101 воздушного базирования. Глава государства отметил, что ракету можно отнести к стратегическому оружию с дальностью 4500 километров.

"Может быть, это забеспокоило наших партнеров, но здесь никакого нарушения нет", — сказал Путин, выступая на коллегии Минобороны.

Президент также сообщил о возможном ответе на выход США из договора. По его словам, России не составит труда провести научно-исследовательские работы и создать ракеты наземного базирования.

"По большому счету у нас и так все есть. Но, если произойдет то, чем нас пытаются пугать — ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом, — сказал Путин.

При этом российский лидер напомнил, что Вашингтон своим решением дает толчок к гонке вооружений и вряд ли демонстрирует устремления миролюбивого характера.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" , военный эксперт Алексей Леонков напомнил о размещении Соединенными Штатами системы ПРО Aegis на территории Румынии и Польши.