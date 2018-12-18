НАТО дает России последний шанс начать исполнять ДРСМД, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс дает России последнюю возможность вновь начать исполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), призывает сделать это в течение 60 дней.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону известно об этом.

"Мы дали России последнюю возможность вновь начать исполнять договор, призвали их сделать это в течение 60 дней. Если они этого не сделают, то США совершенно четко сказали, что они откажутся от договора", — сказал Столтенберг в интервью эстонской газете Postimees.

По словам генсека НАТО, Россия нарушает этот договор, поскольку приняла на вооружение новые ракеты SSC-8. Столтенберг также отметил, что НАТО придется дать ответ в случае расторжения ДРСМД.

"Если расторжение договора из-за российских ракет произойдет, нам, естественно, придется ответить. Обсуждение, что точно мы сделаем, в НАТО началось. Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное", — заявил генсек НАТО.