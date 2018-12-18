Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг считает, что армия ЕС не сможет заменить НАТО 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Reuters
Оборонные инициативы Евросоюза не смогут заменить НАТО. Такое мнение высказал во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Postimees.
"ЕС не сможет заменить НАТО, — сказал он. — Европейским единством нельзя заменить трансатлантическое единство. Особенно после Brexit, когда 80% оборонных расходов НАТО поступают от не входящих в ЕС союзников".
Столтенберг добавил, что три из четырех дислоцированных в странах Балтии батальонов НАТО возглавляют страны, которые либо не входят в ЕС (США и Канада), либо вскоре выйдут из него (Великобритания).
"Турция имеет ключевое значение, особенно в борьбе с ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ) на юге, Норвегия и Исландия важны из-за присутствия России в северной части Атлантического океана, благодаря своему подводному флоту, а также для сохранения трансатлантического сообщения открытым и безопасным, — сказал Йенс Столтенберг. — Канада, США и Великобритания важны на западе не только своими размерами, но месторасположением".
В то же время он приветствовал инициативы стран ЕС по укреплению обороноспособности.
"Действительность заключается в том, что я могу лишь приветствовать свершения ЕС в области обороны, — сказал он. — Размышления об оборонном фонде, структурированном по специализациям оборонном сотрудничестве и работе ЕС в плане военной мобильности — все это укрепляет НАТО".
ТАСС: последние новости
СМИ: британский корабль-разведчик вошел в Черное море Минобороны РФ: Мэттис уклоняется от предложения Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД Российские Су-25 нанесли ракетный удар по наземным целям на учениях в Киргизии
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава «Правого сектора» убит319
Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ21
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе174
НАТО дает России последний шанс543
В Британии сняли с мели российский сухогруз8
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:27
Стало известно о гибели россиянина в Сирии
Происшествия
00:15
В Британии сняли с мели российский сухогруз
Происшествия
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
01:00
Экс-глава «Правого сектора» убит
В мире Криминал
11:15
Путин рассказал о новейшем российском оружии
Политика Армия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
04:56
Израиль показал ракету Gabriel 5
Армия Оружие
11:15
Путин задумался о включении других стран в ракетный договор
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение