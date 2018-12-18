Столтенберг считает, что армия ЕС не сможет заменить НАТО

Оборонные инициативы Евросоюза не смогут заменить НАТО . Такое мнение высказал во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Postimees.

"ЕС не сможет заменить НАТО, — сказал он. — Европейским единством нельзя заменить трансатлантическое единство. Особенно после Brexit, когда 80% оборонных расходов НАТО поступают от не входящих в ЕС союзников".

Столтенберг добавил, что три из четырех дислоцированных в странах Балтии батальонов НАТО возглавляют страны, которые либо не входят в ЕС (США и Канада), либо вскоре выйдут из него (Великобритания).

"Турция имеет ключевое значение, особенно в борьбе с ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ) на юге, Норвегия и Исландия важны из-за присутствия России в северной части Атлантического океана, благодаря своему подводному флоту, а также для сохранения трансатлантического сообщения открытым и безопасным, — сказал Йенс Столтенберг. — Канада, США и Великобритания важны на западе не только своими размерами, но месторасположением".

В то же время он приветствовал инициативы стран ЕС по укреплению обороноспособности.