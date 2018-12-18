Путин наградил Восточный военный округ 

Восточный военный округ надежно прикрывает Россию на одном из стратегических направлений, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения по итогам коллегии Минобороны.
"Орденом Суворова награждается Восточный военный округ. Солдаты и офицеры округа — достойные преемники славных традиций своих легендарных предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался за родину", — сказал Путин.
"И в наши дни военнослужащие смело и решительно били террористов в Сирии, показали высокий профессионализм и выучку. Сегодня Восточный военный округ надежно прикрывает нашу страну на одном из ключевых стратегических направлений, а его личный состав добросовестно решает поставленные задачи на самых протяженных участках нашей страны", — добавил президент.