Путин наградил Восточный военный округ

"Орденом Суворова награждается Восточный военный округ. Солдаты и офицеры округа — достойные преемники славных традиций своих легендарных предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался за родину", — сказал Путин.

"И в наши дни военнослужащие смело и решительно били террористов в Сирии, показали высокий профессионализм и выучку. Сегодня Восточный военный округ надежно прикрывает нашу страну на одном из ключевых стратегических направлений, а его личный состав добросовестно решает поставленные задачи на самых протяженных участках нашей страны", — добавил президент.