Путин приказал военным быстрее думать

Решения должны приниматься быстрее во всех звеньях, как высшими офицерами, так и младшим командным составом, убежден верховный главнокомандующий. Для этого, по мнению президента, необходимо улучшать системы управления, связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, а также перейти на новые стандарты работы с данными.

Приоритетом развития российской армии, как считает Путин, должны быть цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизация и беспилотные системы. Применение новых видов оружия должно отрабатываться на военных учениях, заключил глава государства.

В октябре Путин уже заявлял, что уровень боевой и оперативной подготовки российских войск должен быть повышен, а в ноябре потребовал, чтобы в ближайшие годы доля современного вооружения и техники выросла как минимум до 70 процентов. Помимо этого, российский лидер говорил, что предприятия оборонки должны развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов.