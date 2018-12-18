Комплекс «Пересвет» 1 декабря заступил на боевое дежурство

Российский лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство в Вооружённых силах России 1 декабря 2018 года, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу

«С 1 декабря текущего года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса «Пересвет», — уточнил он.

Новейший образец вооружения способен решать задачи противовоздушной и ракетной обороны, поражать оптику на высокоточном оружии и разведывательной технике, а также выводить из строя беспилотные летательные аппараты.