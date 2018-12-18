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Комплекс «Пересвет» 1 декабря заступил на боевое дежурство 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство в Вооружённых силах России 1 декабря 2018 года, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
«С 1 декабря текущего года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса «Пересвет», — уточнил он.
Новейший образец вооружения способен решать задачи противовоздушной и ракетной обороны, поражать оптику на высокоточном оружии и разведывательной технике, а также выводить из строя беспилотные летательные аппараты.
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