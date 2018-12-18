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Путину показали отобранное у террористов в Сирии оружие 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новое российское оружие заставит задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике, заявил президент
Основные направления и дальнейшее развитие Вооружённых сил России, а также строительство военных объектов во вторник обсудил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. В нём принимают участие глава ведомства Сергей Шойгу, командующие военных округов, члены правительства, парламентарии, руководители центральных органов военного управления, передает "ТВ Центр".
В своём выступлении Владимир Путин затронул тему борьбы с терроризмом в Сирии. Она, по словам главы государства, будет продолжена. Также президент обсудил расширение НАТО на Восток, договор РСМД и подвёл итоги уходящего года.
Как отметил Владимир Путин, все виды и рода войск развивались сбалансировано и по плану. Укрепилась ядерная триада России. Хорошие результаты были показаны на различных учениях, в том числе на манёврах "Восток-2018". Войска оснастили современными образцами оружия и техники.
"Серьёзные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному Собранию 1 марта. Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", — заявил президент.
Также Владимир Путин осмотрел выставку вооружений, изъятых у террористов в Сирии. Президенту показали образцы стрелкового и холодного оружия, беспилотники и другую технику. Всё это было произведено в десятках стран мира и незаконно доставлено в арабскую республику.
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