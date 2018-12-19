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Источник: новый корвет «Громкий» передали ВМФ России 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корвет "Громкий" проекта 22380 завершил испытания и в среду передан Военно-морскому флоту России. Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.
"Члены государственной комиссии подписали сегодня во Владивостоке акт о приемке корвета, построенного для Тихоокеанского флота", — заявил собеседник ТАСС. По его словам, торжественная церемония подъема военно-морского флага на новом корабле состоится 25 декабря.
Сторожевой корабль (по новой классификации — корвет) "Громкий" заложен на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) более шести лет назад, 20 апреля 2012 года. Спуск на воду состоялся 28 июля 2017-го. В августе нынешнего года корабль перевели во Владивосток, где он начал ходовые испытания. Название "Громкий" является традиционным для российского флота — в начале XX века его носил эсминец типа "Новик", а в советское время — сторожевой корабль проекта 1135.
В составе Тихоокеанского флота в настоящее время есть только один корвет — "Совершенный", также построенный по проекту 20380 и сданный ВМФ в 2017 году. До этого в течение 12 лет на этом флоте не было кораблей подобного класса, последний сторожевик предыдущего поколения — "Летучий" (проект 1135) — списали еще в 2005 году.

Проект 20380

Проект сторожевого корабля (по новой классификации — корвета) 20380 разработан в начале 2000-х годов Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Корабль водоизмещением 2,1 тыс. тонн вооружен противокорабельными ракетами "Уран", зенитным ракетным комплексом "Редут", артиллерийскими установками АК-630М и А-190, комплексом противолодочной защиты "Пакет-НК".
"Громкий" — шестой корабль серии, еще четыре корвета находятся в стадии строительства. Еще несколько кораблей предполагается построить по усовершенствованному проекту 20385. Строительство всей серии затягивается из-за проблем с поставками дизельных двигателей для главной энергетической установки.
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