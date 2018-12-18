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В Черное море вошел британский корабль-разведчик Echo 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: royalnavy.mod.uk
В акваторию Черного моря вошел британский разведывательный корабль HMS Echo. Многоцелевое гидрографическое судно оснащено многолучевыми эхолотами и многочисленными датчиками для сбора военных данных.
Как заявлял в конце ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, HMS Echo направляется в Черное море "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Кроме того, по его словам, в январе и феврале 2019 года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил в регион также будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии, сообщает "Интерфакс".
Военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
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