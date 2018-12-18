Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны сравнили военные бюджеты России и США 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военный бюджет США в 2019 году более чем в 15 раз превышает военный бюджет России, сообщает Минобороны РФ.
"В 2019 году бюджет минобороны США в 15,1 раза выше бюджета Минобороны России. В 2018 году это превышение составляло 13,4 раза, в 2017 году — в 10,6 раза", — говорится в материалах к итоговому заседанию коллегии МО РФ.
Кроме того, по данным российского военного ведомства, увеличение американского военного бюджета с 2017 до 2019 года превысило общий годовой бюджет министерства обороны России более чем в два раза.
При этом на фоне общего уменьшения бюджета МО РФ с 2017 до 2019 года на 19% наблюдается снижение доли военных расходов в бюджете страны на 2,3% и валовом внутреннем продукте на 0,5%. В бюджете США ситуация обратная.
"На фоне общего увеличения бюджета министерства обороны США с 2017 до 2019 года на 15% наблюдается превышение доли военных расходов в бюджете страны на 0,6% и валовом внутреннем продукте на 0,2%", — подсчитали в Минобороны России.
Доля военного бюджета в общем бюджете США в 2019 году составит 14,9%, в 2018 году составляет 14,7%, в 2017 году составляла 14,2%. В то же время доля бюджета Минобороны России в бюджете страны в 2019 году составит 17%, в 2018 году составляет 17,3%, в 2017 году составляла 19,3%.
"Доля бюджета Минобороны России в валовом внутреннем продукте составит в 2019 году 2,9% (у США — 3,1%), в 2018 году составляет 2,9% (США — 3%), в 2017 году составляла 3,4% (США — 2,9%)", — подсчитали в российском военном ведомстве.
Последние новости
Косачев предупредил о возможных последствиях резолюции ООН по Крыму Шахты "Авангарда": почему гиперзвуковые блоки решили ставить на Урале Американские ученые раскрыли страшное оружие России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава «Правого сектора» убит63
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе220
Европейские страны «охотятся» за украинцами
Суд решил судьбу напавшего на школу в Перми подростка
Путин назвал важнейшую задачу государства24
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
11:15
Путин задумался о включении других стран в ракетный договор
Политика Армия
01:44
Назван срок исчезновения колец Сатурна
Наука и техника Наука
04:51
Жильцы передумали выселять онкобольных детей
Общество
01:08
В Одессе Деды Морозы подрались на глазах у детей
Происшествия В мире
00:43
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе
Политика
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение