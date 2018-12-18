В Минобороны сравнили военные бюджеты России и США

"В 2019 году бюджет минобороны США в 15,1 раза выше бюджета Минобороны России. В 2018 году это превышение составляло 13,4 раза, в 2017 году — в 10,6 раза", — говорится в материалах к итоговому заседанию коллегии МО РФ.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, увеличение американского военного бюджета с 2017 до 2019 года превысило общий годовой бюджет министерства обороны России более чем в два раза.

При этом на фоне общего уменьшения бюджета МО РФ с 2017 до 2019 года на 19% наблюдается снижение доли военных расходов в бюджете страны на 2,3% и валовом внутреннем продукте на 0,5%. В бюджете США ситуация обратная.

"На фоне общего увеличения бюджета министерства обороны США с 2017 до 2019 года на 15% наблюдается превышение доли военных расходов в бюджете страны на 0,6% и валовом внутреннем продукте на 0,2%", — подсчитали в Минобороны России.

Доля военного бюджета в общем бюджете США в 2019 году составит 14,9%, в 2018 году составляет 14,7%, в 2017 году составляла 14,2%. В то же время доля бюджета Минобороны России в бюджете страны в 2019 году составит 17%, в 2018 году составляет 17,3%, в 2017 году составляла 19,3%.