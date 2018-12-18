Провокация в Черном море: минобороны Украины заметает следы

Инцидент 25 ноября не был случайностью, добавил Полянский. Он подчеркнул, что военные суда Украины зашли в Керченский пролив намеренно, имея задачу открыть огонь по пограничникам РФ. Дипломат считает, что не выполнить этот преступный приказ им не позволило здравомыслие, и предполагает, что Киев изначально планировал пожертвовать экипажами всех трех судов.

Полянский сообщил, что российская сторона собирается юридически подтвердить провокационный характер действий киевских властей, и заключил, что действия Украины в Черном море — нарушение устава ООН и международного права.