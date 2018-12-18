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Провокация в Черном море: минобороны Украины заметает следы 

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Фото: www.vesti.ru
Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил на заседании Генассамблеи ООН, что минобороны Украины засекретило все документы, касающиеся провокации в Черном море. Он отметил, что ведомство пытается таким образом замести следы, передает РИА Новости.
Инцидент 25 ноября не был случайностью, добавил Полянский. Он подчеркнул, что военные суда Украины зашли в Керченский пролив намеренно, имея задачу открыть огонь по пограничникам РФ. Дипломат считает, что не выполнить этот преступный приказ им не позволило здравомыслие, и предполагает, что Киев изначально планировал пожертвовать экипажами всех трех судов.
Полянский сообщил, что российская сторона собирается юридически подтвердить провокационный характер действий киевских властей, и заключил, что действия Украины в Черном море — нарушение устава ООН и международного права.
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