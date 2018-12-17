Затонувший норвежский фрегат поднимут со дна

Уникальное подводное видео распространили норвежские ВМС. Водолазы готовят затонувший в начале ноября фрегат «Хельге Ингстад» к поднятию, передает телеканал «МИР 24». Корабль с большой пробоиной в правом борту лежит у побережья Скандинавии. Военные аквалангисты уже достали из отсеков ракеты и другой боекомплект.

Скоро они откачают топливо, продуют воздухом корпус корабля и обвяжут его стропами. А прибывший из Голландии плавучий кран начнет поднимать фрегат.

ЧП случилось более месяца назад. Гигантский греческий танкер, перевозивший 600 тысяч тонн нефти, столкнулся с норвежском боевым кораблем. После этого у фрегата «Хельге Ингстад» образовалась десятиметровая брешь, и он стал медленно тонуть. Согласно предварительному отчету, происшествие могло быть вызвано ошибкой экипажа фрегата.