Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Затонувший норвежский фрегат поднимут со дна 

Мир24 1 час назад
Фото: Reuters
Уникальное подводное видео распространили норвежские ВМС. Водолазы готовят затонувший в начале ноября фрегат «Хельге Ингстад» к поднятию, передает телеканал «МИР 24». Корабль с большой пробоиной в правом борту лежит у побережья Скандинавии. Военные аквалангисты уже достали из отсеков ракеты и другой боекомплект.
Скоро они откачают топливо, продуют воздухом корпус корабля и обвяжут его стропами. А прибывший из Голландии плавучий кран начнет поднимать фрегат.
ЧП случилось более месяца назад. Гигантский греческий танкер, перевозивший 600 тысяч тонн нефти, столкнулся с норвежском боевым кораблем. После этого у фрегата «Хельге Ингстад» образовалась десятиметровая брешь, и он стал медленно тонуть. Согласно предварительному отчету, происшествие могло быть вызвано ошибкой экипажа фрегата.
Мир24: последние новости
Скончался создатель крупнейшей в мире РЛС, Герой России Виктор Слока Российские и венесуэльские летчики подготовились к совместным полетам Турция начала строить военно-морскую базу в Черном море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с Венедиктовым и другие события дня21
У России нашли климатическое оружие192
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме490
США озвучили планы на Черное море307
Лавров допустил передачу Курил Японии1243
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение