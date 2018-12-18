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Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии 

ТК «Звезда» + ещё 3
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Совместные российско-индийские экипажи отработают применение различного вооружения по наземным целям, элементы воздушного боя. а также посадку на укороченную ВПП.
В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских летно-тактических учений «Авиаиндра-2018». В нем задействованы более 20 единиц авиационной техники включая самолеты Су-30, Ан-30, вертолеты Ми-8. В учении участвуют экипажи истребительной, штурмовой, армейской и транспортной авиации.
В ходе полетов российские и индийские экипажи отработают боевое применение ракетного, бомбового и стрелкового вооружения по наземным целям, элементы воздушного боя, высадку тактического десанта, посадку на укороченную взлетно-посадочную полосу и другие задачи.
Все полеты будут проводится смешанными экипажами с участием российских и индийских летчиков.
Всего задействовано более 20 экипажей. Учения продлятся до конца недели. Первый этап учений прошел в сентябре в России на базе Липецкого авиацентра.
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