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В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«На протяжении более 5 лет, в ходе более тридцати встреч на всех уровнях российского правительства и пяти совещаний экспертов Россия никогда не демонстрировала каких-либо признаков того, что она стремится вернуться к соблюдению (ДРСМД). Ни одна из этих встреч не принесла прогресса из-за нежелания России признавать свои нарушения, не говоря уже о возвращении к полному и проверяемому соблюдению. Предложение России на прошлой неделе не содержит никаких указаний на то, что она заинтересована в принятии этих шагов по спасению договора РСМД», — приводит РИА Новости слова представитель пресс-службы Пентагона Эрика Пэйхона.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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