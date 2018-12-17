В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД

Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «На протяжении более 5 лет, в ходе более тридцати встреч на всех уровнях российского правительства и пяти совещаний экспертов Россия никогда не демонстрировала каких-либо признаков того, что она стремится вернуться к соблюдению (ДРСМД). Ни одна из этих встреч не принесла прогресса из-за нежелания России признавать свои нарушения, не говоря уже о возвращении к полному и проверяемому соблюдению. Предложение России на прошлой неделе не содержит никаких указаний на то, что она заинтересована в принятии этих шагов по спасению договора РСМД», — приводит РИА Новости слова представитель пресс-службы Пентагона Эрика Пэйхона. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.