В Госдепе предложили усилить присутствие США в Чёрном море

Вашингтону следует рассмотреть возможность наращивания присутствия США в Чёрном море. Так считает спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер . При этом он отметил, что союзник Америки в регионе — Турция . В то же время дипломат не исключил введения новых антироссийских санкций за инцидент в Керченском проливе и анонсировал поставки оружия Киеву. В ответ в Госдуме подчеркнули, что Соединённые Штаты поощряют эскалацию напряжённости между Москвой и Киевом. Между тем эксперты полагают, что милитаризация Украины вызовет недовольство Европы.

Вашингтон должен изучить возможность наращивания присутствия США в Чёрном море. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

«Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… увеличить присутствие в Чёрном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС », — сказал американский дипломат.

При этом он назвал Турцию союзником Соединённых Штатов в этом регионе. По его словам, Анкара играет «крайне важную роль» в черноморской акватории.

«Мы также хотим работать с Турцией по вопросам безопасности в Чёрном море и свободы судоходства», — пояснил Волкер.

Кроме того, в ближайшие пару месяцев США планируют объявить о поставках Киеву дополнительного «военного оборудования». Вместе с тем Вашингтон не исключает введения новых санкций против Москвы за инцидент в Керченском проливе.

«Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнёрами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине», — заявил спецпредставитель Госдепа.

«Заявления Волкера вредят стабильности в черноморском регионе»

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заметил, что США продолжают использовать Украину в качестве «марионетки и своего подопечного» для реализации агрессивных планов в отношении России. При этом он указал, что заявления Волкера носят «воинственный и деструктивный характер».

«США сегодня продолжают проявлять агрессивную и провокационную политику в отношении нашего государства, при этом поощряя милитаризацию Украины, делая шаги в отношении своего возможного военного присутствия. Поставляя Украине какие-либо виды вооружений, Штаты поощряют эскалацию напряжённости в отношении России прежде всего. Что, безусловно, не идёт на пользу стабильности в данном регионе», — заявил Швыткин в беседе с RT.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что синхронность и схожесть высказываний спецпредставителя Госдепа с заявлениями украинского лидера Петра Порошенко говорит о его политической ангажированности. Эксперт также напомнил, что законность пребывания американского флота в Чёрном море регулируется конвенцией Монтрё, «а не хотелками Порошенко или Волкера».

«Милитаризация Украины вызывает серьёзное раздражение и опасения в Европе. В случае, если США будут настаивать на предоставлении всё большего и большего объёма летального оружия Украине, это приведёт к серьёзным последствиям на европейском направлении. Потому что милитаризация государства, руководство которого пришло к власти в результате госпереворота и демонстрирующее неадекватное поведение по отношению к соседям, способствует созданию крайне опасной ситуации в Европе, что должно быть предметом пристального изучения со стороны Брюсселя», — подчеркнул Мухин в разговоре с RT.

«Украина пытается на ровном месте создать провокацию»

Отметим, что также в понедельник, 17 декабря, спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал и направил президенту Украины Петру Порошенко закон «О прилежащей зоне Украины», согласно которому часть водного пространства, прилегающая к территориальному морю страны, будет расширена вдвое — до 24 морских миль.

«Он регламентирует прилегающую зону. В акватории Азовского моря устанавливает её на 24 км. Даёт возможность применять Вооружённые силы Украины в случае пересечения прилегающей зоны», — пояснил Парубий.

По словам зампреда комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктора Водолацкого, этот законопроект является недееспособным. При этом документ нарушает не только все международные морские правила, но и подписанные между Россией и Украиной ещё в 1993 году соглашения.

«Самое главное, что на сегодняшний день и Верховная рада, и Порошенко принимали и будут принимать все деструктивные законы и решения, связанные с нагнетанием обстановки. Сегодняшняя власть Украины — власть-мутант, потому что она работает против своего народа, граждан Украины. Все эти действия происходят в рамках той «дорожной карты», которая написана представителями Госдепа и советниками Порошенко, она чётко выполняется», — заявил Водолацкий в беседе с RT.

По словам депутата, «цель этой дорожной карты — не допустить выборы президента, ввести и продлить военное положение».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что подобные законы указывают на желание Украины «взорвать» ситуацию в Чёрном море, а не стабилизировать её.