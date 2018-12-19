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Масштабные боевые стрельбы провели в ЮВО 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К занятиям по огневой подготовке на полигоне в Северной Осетии привлекли более полутора тысяч мотострелков.
Боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии провели Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Как сообщила пресс-служба округа, на общевойсковом полигоне Тарское военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений решили ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия.
Всего к отработке тактических задач было привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.
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