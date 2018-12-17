ВВС США намерены вывести на орбиту первый спутник GPS следующего поколения

Военно-воздушные силы США планируют вывести во вторник на орбиту первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения, обладающих повышенной помехоустойчивостью. Об этом сообщила газета Air Force Times со ссылкой на представителей корпорации Lockheed Martin, которая создает данные аппараты.

По их словам, для запуска спутника с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) выбрана ракета-носитель Falcon 9, разработанная частной компанией SpaceX

Конструкторы новых аппаратов утверждают, что они будут не только более помехоустойчивыми, но и обеспечат повышенную точность определения местоположения. Для гражданских GPS-приемников погрешность составит примерно 1-3 м при хорошей видимости (в настоящее время — 3-10 м), для военных — еще меньше.

Как отметила министр ВВС Хезер Уилсон, выступая в середине марта на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США , "запрошенный на деятельность министерства на 2019 финансовый год (начался 1 октября текущего календарного года — прим. ТАСС ) бюджет позволит нам быстрее продвигаться к развертыванию в космосе спутников GPS, способных лучше противостоять глушению".

Пентагоне серьезно относятся к обеспечению защиты уже находящихся на орбите спутников GPS от "различных угроз: от глушения и кибератак до использования противоспутникового оружия прямого перехвата как со стороны России, так и Китая", добавила Уилсон.

США выведут 32 новых спутника

США намереваются вывести в общей сложности 32 аппарата GPS III: первые десять — в 2018-2023 годах, остальные — в 2026-2034 годах.

Уилсон напомнила на тех же слушаниях, что навигационные спутники обеспечивают информацией не только военных, но и гражданских потребителей. "В настоящее время под управлением ВВС находятся на орбите 30 спутников GPS, и с 1992 года мы бесплатно предоставляем навигационные услуги потребителям. Группа из 40 сотрудников, расположенных на авиабазе Шрайвер близ Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), обеспечивает доступ к системе GPS примерно для 1 млрд человек в день", — заметила министр.

Каждый из первых 10 аппаратов обойдется Пентагону, по оценкам экспертов, в $577 млн На остальные предполагается затратить в совокупности $7,2 млрд

Второй по счету новый спутник уже полностью собран в цехах Lockheed Martin в окрестностях Денвера (штат Колорадо), пишет Air Force Times. Но его запуск ожидается лишь летом 2019 года.

Спутники с именами

Как подчеркивает издание, на этот раз ВВС решили давать названия своим спутникам GPS. Тот, который отправится в космос 18 декабря, будет носить имя Америго Веспуччи (1454-1512), флорентийца по происхождению. Он был первым из мореплавателей конца XV века, осознавших, что открытая тогда земля — нынешняя Южная Америка — представляет собой огромный континент.

Христофор Колумб высадился на остров Сан-Сальвадор 12 октября 1492 года. Этот день считается официальной датой открытия Америки.